قائد باريس سان جيرمان: رونالدو سينضم لفريقنا

يعتقد تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد سينضم إلى فريقه بعد تصريحاته المتكررة أنه قد يرحل عن النادي الملكي.

وقالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إن رونالدو أخبر لوران بلان مدرب سان جيرمان برغبته في اللعب تحت قيادته خلال لقاء الأخير ضد مضيفه ريال مدريد الذي فاز بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي البرازيلي لإذاعة مونت كارلو الفرنسية:"لا أعلم إن كان رونالدو سينضم للفريق أم لا لكن اللعب مع نجوم كبار متعة".

وأضاف "رونالدو الأفضل في العالم. سان جيرمان سيكون سعيدا إذا انضم له. هو لاعب ذو إمكانيلات كبيرة يحتاجها أي فريق يحلم بإنجاز كبير هو الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأكمل "أعتقد أن رونالدو سيأتي. لا أعلم ما حدث بينه وبين بلان لكنني أتمنى أن يكون حديثا إيجابيا".

وأتم "رونالدو يتحدث الفرنسية جيدا جدا ربما أفضل مني".