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جوارديولا: عدم الفوز بالثلاثية في بايرن ميونيخ يعتبر فشلا

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جوارديولا: عدم الفوز بالثلاثية في بايرن ميونيخ يعتبر فشلا جوارديولا: عدم الفوز بالثلاثية في بايرن ميونيخ يعتبر فشلا

يرى جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ أن فريقه لابد أن يتوج بكل البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم بالنظر إلى طموحات النادي.

ويتصدر بايرن الدوري بعد 12 جولة ولم يفقد سوى نقطتين فقط خلال حملة دفاعه عن اللقب الذي حققه في الموسمين السابقين تحت قيادة "بيب".

وخسر جوارديولا مع بايرن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسمين الأخيرين بعدما حصد الفريق الثلاثية تحت قيادة يوب هاينكس موسم 2012-2013.

وقال جوارديولا للصحفيين:"إن لم نفز بالثلاثية سيكون موسما سلبيا لبايرن".

وأضاف "أعلم النادي الذي أنا فيه الآن. الضغط في بايرن مثله في برشلونة".

وأتم "عندما تكون مدربا لبايرن يجب أن تفوز في كل مباراة".

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