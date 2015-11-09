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استكمال محاكمة مرسى وآخرين اليوم بقضية التخابر مع قطر

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استكمال محاكمة مرسى وآخرين اليوم بقضية التخابر مع قطر استكمال محاكمة مرسى وآخرين اليوم بقضية التخابر مع قطر
تستكمل اليوم الاثنين الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، ومن المقرر أن تحضر اللجنة الرئاسية المشكلة لفحص الأوراق.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
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