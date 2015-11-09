وزير التموين:إرسال أطنان من السلع الغذائية المجانية والخبز للإسكندرية

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تكثيف السيارات المتنقلة المبردة المحملة بالسلع الغذائية للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة فى معظم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتى لا توجد بها فروع للمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف الوزير فى بيان اليوم أن السلع الغذائية تتضمن "لحوم وسكر وأرز وزيت ودقيق وأسماك ودواجن مجمدة ومسلى وصلصة وبقوليات وخضر وفاكهة" وغيرها من السلع الأساسية، وذلك بالإضافة إلى ضخ وتكثيف كميات كبيرة من هذه السلع بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 25% وذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاث وهى الأهرام والنيل والإسكندرية وفروع شركتى الجملة والمصرية للحوم والمصرية للأسماك ويصل عددهم إلى أكثر من خمسة آلاف فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية.

وقال إنه تم إرسال عشرات الأطنان من السلع الغذائية المجانية من شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ومن تبرعات المواطنين إلى القرى التى تضررت من الأمطار والسيول بزاوية عبد القادر وتم توزيعها على المواطنين بالإضافة إلى توصيل الخبز للمناطق التى انقطع فيها الكهرباء عن المخابز البلدية المدعمة.

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