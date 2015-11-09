ارتفاع ضحايا انهيار منزلين بالفيوم لــ 9 قتلى و23 مصابا

صرح الدكتور سامح محمد السيد، مدير إسعاف الفيوم، أن عدد ضحايا حادث انهيار منزلين بمنطقة باب الوداع بحى الصوفى بمدينة الفيوم، ارتفع إلى 9 قتلى، بعدما تم انتشال الجثة التاسعة من تحت الأنقاض وهى لمواطن يدعى أحمد كمال سيد 40 سنة، بينما ما زال عدد المصابين 23 مصابا، تم نقل 16 حالة بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وأسعف الأهالى 2 وأسعفت سيارات الإسعاف 5 حالات فى موقع الحدث.

تعود الواقعة إلى ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد عندما تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم إخطارا بانهيار منزلين بحى الصوفى بمدينة الفيوم، إثر قيام صاحب قطعة أرض فضاء تفصل بين المنزلين بالحفر باستخدام لودر لعمق كبير، مما تسبب فى انهيار المنزلين، وانتقلت قوات الإنقاذ والحماية المدنية واستعان المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بقوات إنقاذ من القوات المسلحة، وما زالت عمليات رفع الأنقاض وانتشال الضحايا والمصابين مستمرة حتى الآن.

- ارتفاع ضحايا انهيار منزلين بالفيوم لـ8 جثث و23 مصابا

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