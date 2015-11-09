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تعطل الدراسة بـ68 مدرسة فى البحيرة لعدم جاهزيتها لتأثرها بمياه السيول

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تعطل الدراسة بـ68 مدرسة فى البحيرة لعدم جاهزيتها لتأثرها بمياه السيول تعطل الدراسة بـ68 مدرسة فى البحيرة لعدم جاهزيتها لتأثرها بمياه السيول
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، باستثناء 68 مدرسة لعدم جاهزيتها لاستقبال الطلاب، إثر تعرضها لخسائر بسبب سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وكانت محافظة البحيرة قد تعرضت لموجة من الطقس السيئ والمصحوب برياح شديدة وهطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول على معظم أنحاء المراكز والقرى، مما أدى إلى مصرع 24 شخصا وإصابة العديد من الأهالى.

كما أغرقت مياه السيول مئات الأفدنة من الأراضى الزراعية والمنازل وتعرض الكثير من المؤسسات الحكومية والمدارس لخسائر فادحة.


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