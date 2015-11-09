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راموس: الدوري مازال طويلا.. سنحاول التعافي قبل الكلاسيكو

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راموس: الدوري مازال طويلا.. سنحاول التعافي قبل الكلاسيكو راموس: الدوري مازال طويلا.. سنحاول التعافي قبل الكلاسيكو

(إفي): قال سرخيو راموس قائد ريال مدريد إنه لن ينضم للمنتخب الإسباني في قائمته المقبلة عقب انتكاسة إصابته في الكتف التي تعرض لها أثناء خسارة فريقه من إشبيلية في الليجا بنتيجة 3-2 ، مشيرا إلى أن فريقه سيسعى لـ"تغيير الأمور" قبل الكلاسيكو في 21 من الشهر الجاري.

وحول الانتكاسة التي تعرض لها في إصابة الكتف بعد تسجيله هدف الريال قال "أثناء التسجيل شعرت بآلام جديدة بعد السقوط حيث ارتكزت عليه، أهم شيء هو التعافي والخضوع للرنين، الأمور مع ستكون معقدة، لم أتمكن من إكمال المباراة اليوم، هذه انتكاسة جديدة بعد لعب أربع أو خمس مباريات بعد الاعتماد على مسكنات الألم".

واعترف راموس بأن مستوى الفريق كان منخفضا في الشوط الثاني حيث قال "يمكن لأي شخص أن يصف الأمور كما يشاء، ولكن من الواضح أننا لم نقم بالأمور بشكل جيد وهذا ما ظهر في النتيجة، المباراة كانت على واحد من أصعب الملاعب وأمام فريق مجروح، يجب الإشادة بالمباراة الكبيرة التي قدموها، ربما أخطأنا باللعب على الواقف".

وبرر اللاعب هذا الأسلوب بما أسماه "ظروف اللعب"، معربا عن أسفه لضياع ثلاث نقاط هامة حيث قال:"على مثل هذه الملاعب يحدد الفائز بالليجا، فقدنا نقاطا هامة، سنحاول تغيير الأمور قبل الكلاسيكو.. الليجا مسابقة طويلة وقد تحدث آلاف الأشياء".

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