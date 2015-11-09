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العبادى والجبورى يؤكدان التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالعراق

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العبادى والجبورى يؤكدان التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالعراق العبادى والجبورى يؤكدان التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالعراق

>أكد رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى ورئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية و تفعيل الدور الرقابى وتشريع القوانين التى تخدم المواطنين وبالأخص قانون موازنة 2016م بالسرعة الممكنة خصوصا مع الوضع الاقتصادى والمالى الذى يمر به العراق.

جاء ذلك خلال لقاء الجبورى مع العبادى فى مكتبه ببغداد مساء الأحد، حيث ناقشا تطورات الوضع الأمنى والحرب على عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى والانتصارات المتحققة فى أرض المعركة وأهمية ادامة زخمها وبالأخص بعد دخول القوات العراقية معسكر "الورار" فى الرمادى مركز محافظة الأنبار.

وشدد الرئيسان على أهمية رعاية النازحين وبالاخص ممن تعرضوا للفيضانات نتيجة مياه الأمطار كما جرى التطرق إلى التحديات التى يواجهها البلد فى جميع المجالات وتوحيد الجهود لمواجهتها.

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