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إسرائيل تشن غارة على قطاع غزة.. وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ79

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إسرائيل تشن غارة على قطاع غزة.. وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ79 إسرائيل تشن غارة على قطاع غزة.. وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ79

>أخبار فلسطين.. شنت طائرات إسرائيلية غارة على قطاع غزة، فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية المواجهات فى الأراضى الفلسطينية فى أول أكتوبر الماضى إلى 79.

ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" صباح اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة على موقع تدريب عسكرى يقع بين مدينتى خان يونس ورفح جنوبى قطاع غزة.

وأوضحت أن الغارة، التى استهدفت "موقع الشهداء" التابع لكتائب عز الدين القسام، لم تسفر عن وقوع أية إصابات، وتأتى هذه الغارة بعد أقل من 24 ساعة على سقوط صاروخ فى منطقة مفتوحة فى محيط غزة من دون أضرار.
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