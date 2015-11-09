مصادر عسكرية: قنبلة تقتل 16 جندياً يمنياً فى مأرب

قالت مصادر عسكرية لرويترز فى ساعة متأخرة من مساء الأحد إن ما لا يقل عن 16 جنديا يمنيا قُتلوا فى انفجار قنبلة على جانب طريق فى محافظة مأرب شرقى العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر أن القنبلة التى أصابت أيضا ستة جنود استهدفت على ما يبدو دورية قرب معسكر للجيش فى مأرب. وقالت إنه لم يُعرف من الذى نفذ الهجوم.

وقُتل ما لا يقل عن 5600 شخص فى الحرب الدائرة فى اليمن منذ سبعة أشهر بين الحوثيين المدعومين من إيران ووحدات من الجيش موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح من جهة وجماعات مسلحة مؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادى إلى جانب تحالف عربى تقوده السعودية من جهة أخرى.

وكسب التحالف أرضا فى الجنوب ولكن المقاتلين الحوثيين مازالوا يسيطرون على كثير من أنحاء اليمن على الرغم من الغارات الجوية شبه اليومية.