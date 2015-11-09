أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح حراس الثورة بالمحلة: النهوض بالصحة والتأمين الصحى أهم أولوياتى

Google+ Print
مرشح حراس الثورة بالمحلة: النهوض بالصحة والتأمين الصحى أهم أولوياتى مرشح حراس الثورة بالمحلة: النهوض بالصحة والتأمين الصحى أهم أولوياتى
قال محمد محرز عبد العليم مرشح حزب حراس الثورة فى الانتخابات البرلمانية عن دائرة بندر المحلة بمحافظة الغربية، أن برنامجه الانتخابى يركز على عدة محاور للنهوض بالصحة والتعليم والشباب.

وأضاف "محرز"، أن أولوياته للنهوض بالتعليم من خلال لعمل على إصدار القوانين المكملة للدستور بما يضمن تعليم أفضل وربط التعليم الجامعى والفنى بمتطلبات سوق العمل والاطمئنان إلى حصول مدينة على نسبتها من ميزانية التعليم كما حددها الدستور (ميزانية التعليم 4% مادة 19).

وشدد على ضرورة زيادة عدد المدارس ورفع مستوى المعلم والبحث العلمى ونشر الثقافة وتفعيل دور قصور الثقافة، وزيادة نسبة انفاق على البحث العلمى المقررة فى الدستور بـ 1% (مادة 23) والعمل على إنشاء فرع لجامعة طنطا فى مدينة المحلة لتيسير العملية التعليمية على الطلاب.

وأضاف "محرز" أن برنامجه الانتخابى يركز أيضا على النهوض الصحة‬ والتأمين الصحى، مؤكدا أن من أولويته حال فوزه العمل على إصدار قانون يضمن نظام تأمين صحى شامل أو على الأقل اتخاذ بعض الخطوات نحو هذا الهدف، وضمان نصيب عادل لمدينة المحلة من الزيادة المقررة للانفاق على الصحة فى دستور 2014 (ميزانية الصحة 3 %) وخاصة فى خدمة الطوارئ والعناية المركزة فى عامة وفى المحلة خاصة حيث تفتقر إليهما مستشفيات المدينة بشدة، ومتابعة حملات الرقابة والمتابعة على المستشفيات العامة والخاصة فى المدينة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف