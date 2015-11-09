مرشح حراس الثورة بالمحلة: النهوض بالصحة والتأمين الصحى أهم أولوياتى

قال محمد محرز عبد العليم مرشح حزب حراس الثورة فى الانتخابات البرلمانية عن دائرة بندر المحلة بمحافظة الغربية، أن برنامجه الانتخابى يركز على عدة محاور للنهوض بالصحة والتعليم والشباب.

وأضاف "محرز"، أن أولوياته للنهوض بالتعليم من خلال لعمل على إصدار القوانين المكملة للدستور بما يضمن تعليم أفضل وربط التعليم الجامعى والفنى بمتطلبات سوق العمل والاطمئنان إلى حصول مدينة على نسبتها من ميزانية التعليم كما حددها الدستور (ميزانية التعليم 4% مادة 19).

وشدد على ضرورة زيادة عدد المدارس ورفع مستوى المعلم والبحث العلمى ونشر الثقافة وتفعيل دور قصور الثقافة، وزيادة نسبة انفاق الحكومة على البحث العلمى المقررة فى الدستور بـ 1% (مادة 23) والعمل على إنشاء فرع لجامعة طنطا فى مدينة المحلة لتيسير العملية التعليمية على الطلاب.

وأضاف "محرز" أن برنامجه الانتخابى يركز أيضا على النهوض الصحة‬ والتأمين الصحى، مؤكدا أن من أولويته حال فوزه العمل على إصدار قانون يضمن نظام تأمين صحى شامل أو على الأقل اتخاذ بعض الخطوات نحو هذا الهدف، وضمان نصيب عادل لمدينة المحلة من الزيادة المقررة للانفاق على الصحة فى دستور 2014 (ميزانية الصحة 3 %) وخاصة فى خدمة الطوارئ والعناية المركزة فى مصر عامة وفى المحلة خاصة حيث تفتقر إليهما مستشفيات المدينة بشدة، ومتابعة حملات الرقابة والمتابعة على المستشفيات العامة والخاصة فى المدينة.

>