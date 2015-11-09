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لو قلقان.. اعرف أهم علامات الإصابة بمرض السكر

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لو قلقان.. اعرف أهم علامات الإصابة بمرض السكر لو قلقان.. اعرف أهم علامات الإصابة بمرض السكر
مرض السكر أحد الأمراض التى يعانى منها كثير من الأشخاص بسبب عاداتهم الغذائية واتباعهم أنماط حياتية تتسبب فى زيادة فرص إصابتهم بمرض السكر مثل قلة النشاط والحركة وتناول الأغذية غير الصحية وكذلك بسبب عوامل الوراثة .

مرض السكر

حول ذلك يقول أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، إن مرض السكر عبارة عن عدم قدرة البنكرياس على إفراز كمية من الأنسولين بقدر مناسب تتطلبه عملية هضم الطعام بالتالى يزيد مستوى الجلوكوز بالجسم ويصاب الشخص بمرض السكر.

أهم أعراض مرض السكر

واستكمل د. السبعاوى قائلا "يصاحب إصابة الشخص بمرض السكر ظهور بعض الأعراض والعلامات التى تعطى مؤشرا للإصابة بمرض السكر وأهمها":
>1)اضطراب بالرؤية و ضعف النظر وعدم القدرة على الرؤية بوضوح.
>2) فقدان الشهية ونقص وزن الجسم عن المعدل الطبيعى.
>3)الشعور بالجوع وزيادة الرغبة فى تناول كميات كبيرة من الطعام.
>4) كثرة التبول وتكرار دخول دورات المياه أكثر من المعدل الطبيعى.
>5) زيادة الشعور بالحكة والالتهابات الجلدية.

وتابع د. السبعاوى قائلا " يجب على الأشخاص فى حال ملاحظتهم ظهور تلك الأعراض السابق ذكرها الاطمئنان على أنفسهم من خلال إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبيبة مثل إجراء فحص مستوى السكر فى الدم والبول صائم وفاطر وإجرائه مرة أخرى بعدها بحوالى ساعتين.

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