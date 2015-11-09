للأمهات.. عودى بنتك على الرياضة لزيادة ثقتها بنفسها وحمايتها من البدانة

تجهل كثير من النساء أهمية ممارسة الرياضة والتى تساهم فى إمدادهن بالكثير من الفوائد الصحية التى تنعكس على صحتهن طوال مراحل حياتهن بداية من ممارستها منذ طفولتها وحتى تقدم عمرها.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>وعن فوائد الرياضة الصحية للنساء يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إنه يجب على الأمهات الحرص والاهتمام بتعاليم بناتهن ممارسة رياضة مناسبة للفتيات منذ طفولتهن لتكون أسلوب حياة الفتاة .
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>واستكمل د. عمرو قائلا" هناك فوائد صحية عديدة تعود على الفتيات نتيجة ممارستها للرياضة وأهمها":
>1)تنشيط الدورة الدموية بالجسم بالتالى تقل فرص إصابة الفتاة بأمراض القلب .
>2) تساعد ممارسة رياضة مناسبة لفتاة على انتظام الدورة الشهرية.
>3)ممارسة الرياضة تساهم فى تقليل تكوين الخلايا الدهنية بجسم الفتاة بالتالى تقلل فرص إصابتها بالبدانة ومرض السكر منذ الصغر.
>4) تحسن الحالة النفسية للفتاة نظرا لأنها تمنح الفتاة الثقة بالنفس .
>5) تفيد ممارسة الرياضة للنساء الحوامل بتقليل حدوث مضاعفات الحمل.
>لذلك ينصح د. عمرو بممارسة النساء للرياضة بشكل عام للتمتع بفوائدها الصحية المتعددة .
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أهمية الرياضة
>وعن فوائد الرياضة الصحية للنساء يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إنه يجب على الأمهات الحرص والاهتمام بتعاليم بناتهن ممارسة رياضة مناسبة للفتيات منذ طفولتهن لتكون أسلوب حياة الفتاة .
>
فوائد الرياضة
>واستكمل د. عمرو قائلا" هناك فوائد صحية عديدة تعود على الفتيات نتيجة ممارستها للرياضة وأهمها":
>1)تنشيط الدورة الدموية بالجسم بالتالى تقل فرص إصابة الفتاة بأمراض القلب .
>2) تساعد ممارسة رياضة مناسبة لفتاة على انتظام الدورة الشهرية.
>3)ممارسة الرياضة تساهم فى تقليل تكوين الخلايا الدهنية بجسم الفتاة بالتالى تقلل فرص إصابتها بالبدانة ومرض السكر منذ الصغر.
>4) تحسن الحالة النفسية للفتاة نظرا لأنها تمنح الفتاة الثقة بالنفس .
>5) تفيد ممارسة الرياضة للنساء الحوامل بتقليل حدوث مضاعفات الحمل.
>لذلك ينصح د. عمرو بممارسة النساء للرياضة بشكل عام للتمتع بفوائدها الصحية المتعددة .