300 مثقف عربى ومصرى يشاركون بمؤتمر "الثقافة العربية" 16 نوفمبر الجارى

تنظم مكتبة الإسكندرية يومى 16 و17 نوفمبر 2015 مؤتمر "الثقافة العربية.. استحقاقات مستقبل حائر"، والذى يستضيف 300 مثقف عربى ومصرى.

وصرح الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أنه سيشارك فى هذا المؤتمر باحثين وأدباء ومفكرين من 22 دولة عربية، وخبراء من منظمات ثقافية عربية، وسيناقشون عبر عشر جلسات العديد من القضايا الحيوية المطروحة على الساحة الثقافية فى الوطن العربى مثل الدراسات الإنسانية وإشكاليات مستقبلها فى الوطن العربى، والفضاء الرقمى والثقافة العربية، الأدب فى الوطن العربى.. الواقع ورؤى المستقبل، الصحافة والإعلام والثقافة العربية المعاصرة، إشكالية الثقافة والدين... السؤال القديم الجديد.

وعلى جانب آخر، من المقرر أن يعقد هذا المؤتمر سنويا، وأن يكون بداية لإعداد تقارير فى موضوعات مختلفة فى المنطقة العربية، كما يذكر الدكتور خالد عزب رئيس قطاع الخدمات والمشروعات المركزية فى مكتبة الإسكندرية، أن احدى جلسات المؤتمر ستناقش التراث العربى المهدد وسيشارك فى هذه الجلسة خبراء عرب من عدة دول منهم دكتور إسماعيل الفحيل من السودان وهو خبير دولى فى التراث اللامادى، والدكتورة هيفاء مكاوى من اليمن، والدكتور عدنان الحارثى من السعودية، والدكتور أدهم حنش من العراق، وسوف تكون هذه الجلسة احدى الجلسات المحورية فى المؤتمر نتيجة لما تعرض التراث العربى من تدمير ومن تهديدات بالتدمير وفقدان آلاف القطع الاثرية نتيجة للظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة العربية.