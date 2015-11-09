‏‫مرشح الوفد بقليوب: الشباب ومواجهة البطالة على رأس أولويات برنامجى

قال المحاسب حسين محمود العشماوى مرشح حزب الوفد بدائرة قليوب، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة ومن خلال عضويته فى مجلس النواب فى حال نجاحه على مواجهة عددا من المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى والمجتمع القليوبى، ومن أبرزها مواجهة مشكلة البطالة والتوسع فى المشروعات والمدن الجديدة والبحث عن أساليب جديدة للنهوض بالاقتصاد المصرى.

وأكد حسين محمود، على ضرورة الاستفادة من الطاقات الجبارة للشباب وسواعدهم التى لن تقوم مصر الحديثة إلا بالرفع من شأنها والاهتمام بها وبالإبداعات والأفكار البناءة التى تفيد الوطن باعتبار الشباب البنية التحتية للوطن.

وأضاف حسين العشماوى، أن أهم الملفات التى سيهتم بها هى ملف الإسكان مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك رئيس الوزراء وكافة أجهزة الدولة بوقف العمل بالقانون 119 الذى تسبب فى إهدار الثروة العقارية وأعمال الهدم العشوائية التى تتم بدون دراسة ودون محاسبة من ترك البناء دون التدخل فى وقفه.

وقال العشماوى إنه يجب إعادة النظر فى المخططات العمرانية والعشوائيات والقوانين والقواعد المنظمة لها فلا توجد أحوزة عمرانية منذ عام 2009 م.