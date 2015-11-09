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سامح عاشور يحصد 533 صوتا مقابل 390 للزيات فى انتخابات المحامين ببنى سويف

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سامح عاشور يحصد 533 صوتا مقابل 390 للزيات فى انتخابات المحامين ببنى سويف سامح عاشور يحصد 533 صوتا مقابل 390 للزيات فى انتخابات المحامين ببنى سويف
أسفرت انتخابات نقابة المحامين بمحافظة بنى سويف، والتى أجريت تحت إشراف قضائى برئاسة المستشارين حسين طلب وغانم عبد الوهاب عن حصول سامح عاشور على 533 صوتاً، فى المقابل حصل منافسه منتصر الزيات على 390 صوتاً، وإبراهيم إلياس على (162) صوتاً، وسعيد عبد الخالق على (169) صوتاً.

وعلى مقعد النقيب فقد فاز طارق عبد العظيم بالمقعد المخصص لمحكمة بنى سويف الابتدائية.

شارك فى الإشراف القضائى على العملية الانتخابية المستشارون حسن عبد السلام ومحمد عبد الوهاب وجمال دسوقى وعبد الدايم إمام وجمال شافعى ومحمود شاكر وأيمن ربيع وطارق مخيمر.

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