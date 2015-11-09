محمد أبوالغار: هيئتنا البرلمانية ستكون مستقلة ونحدد تحالفاتنا حسب الموقف

قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب لن يتحالف مع أى كيان سياسى فى البرلمان تحالفا مطلقا، موضحا: "ستكون هيئتنا البرلمانية داخل مجلس النواب مستقلة، لكن هنتحالف حسب الحالة أو الموقف، يعنى لو كنا بنتكلم عن حقوق الإنسان ممكن المصريين الأحرار يتحالف معانا فى النقطة دى وممكن مستقلين أيضا".

وأضاف "أبو الغار" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يتوقع أن يكون لحزبه 7 نواب فى البرلمان، متابعا: " لنا 3 نواب فى المرحلة الأولى، و15 مرشحا بالمرحلة الثانية، متوقع أن يفوز منهم 4 نواب لو مشيت الدنيا كويس"، مشيرا إلى أن نواب حزبه فى البرلمان سيكون لهم تأثير كبير رغم قلة عددهم، موضحا: "لأن عندنا أفكار هتشغل النواب ومكاتب لهم".

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