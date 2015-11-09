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"السكة الحديد" تقر حدا أقصى لحوافز ومكافآت العاملين لا يشمل المسئولين

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أقر مجلس المديرين بهيئة السكة الحديد برئاسة اللواء أحمد حامد، نظاما جديدا لحوافز ومكافآت وبدلات العاملين من الدرجة السادسة حتى رئيس قسم، على أن يتم خصم أى زيادات عن الحد الأقصى الذى تم إقراره لكل درجة وظيفية.

وشمل قرار مجلس المديرين، الذى جاء بناء على عرض نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية، وأقره مجلس المديرية بالهيئة بجلسته رقم 1411، ألا تزيد حوافز ومكافآت وبدلات شاغلى الدرجة السادسة عن ألف جنيه، و1500 جنيه للدرجة الخامسة، و2000 جنيه للدرجة الرابعة، و2500 جنيه للدرجة الثالثة.

وتضمن قرار مجلس مديري الهيئة ألا تزيد حوافز ومكافآت وبدلات شاغلى الدرجة الثانية عن ثلاثة آلاف جنيه، و3500 للأولى، و4 آف جنيه لدرجة كبير، 5 آلاف جنيه لرئيس القسم، فيما لم يحدد القرار حدا أقصى لحوافز ومكافآت وبدلات المسئولين بالهيئة ابتداء من درجة مدير إدارة حتى رئيس مجلس الإدارة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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