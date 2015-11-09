مميش: عبور 91 سفينة قناة السويس خلال اليومين الماضيين بحمولة 6.8 مليون طن

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس شهد خلال اليومين الماضيين من السبت حتى أمس الأحد عبور 91 سفينة بحمولة قدرها 6 ملايين و85 ألف طن، وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 56 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و318 ألف طن، كما شهدت القناة الجديدة عبور 35 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و767 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية، أنه يوم السبت 7 نوفمبر الحالى شهدت القناة عبور 50 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و685 ألف طن منهم 29 سفينة فى القناة القديمة بحمولة قدرها 2 مليون و18 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC OSCAR بحمولة قدرها 196 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا، كما شهدت القناة الجديدة عبور 21 سفينة بحمولة قدرها مليون و667 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARGRETHE MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت أمس الأحد عبور 41 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وعبرت قافلة الشمال 27 سفينة، بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجCSCM CSCL MERCURY بحمولة قدرها 157 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى جدة.

كما عبرت 14 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCL CENUS بحمولة قدرها 157 ألف طن.

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