الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تنظم مؤتمرا لدمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية" المؤتمر الدولى للطرق المستدامة لدمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل باستخدام التكنولوجيا المساعدة (IC-SWING)، اليوم الاثنين، وتستمر حتى الثلاثاء بمقر الأكاديمية بأبو قير الإسكندرية.

ويحضر المؤتمر السفير جون كاسون السفير البريطانى بجمهورية مصر العربية، المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جمال محمد سرور وزير القوى العاملة، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والقنصل كارولين ألكوك القنصل البريطانى بالإسكندرية، سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة، والدكتور ياسر الشايب المنسق الوطنى لبرنامج الاتحاد الأوروبى لتطوير التعليم العالى، الدكتورة هبة هجرس أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، الدكتور محمد على يوسف مؤسس صندوق الخير، وائل زكريا رئيس فريق ممكن هندسة من أجل المكفوفين.

ويقام المؤتمر بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع مشروع (SWING) الممول من قبل الاتحاد الأوروبى والمركز الإقليمى بالأكاديمية والقنصلية العامة البريطانية، كما يشارك فى المؤتمر عدد من الجامعات العربية والأوروبية وهى جامعة عبد المالك السعدى وجامعة ابن طفيل من المملكة المغربية، وجامعة كوفنترى من المملكة المتحدة، وجامعة بولونيا من دولة إيطاليا، وجامعة أليكانتى من دولة إسبانيا بالإضافة إلى منظمة Four Element من دولة اليونان.

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للعاملين فى مجال التعليم بمختلف القطاعات التعليمية والصناعية لسد الفجوة المعلوماتية وتشجيع إجراء الأبحاث وتطوير متطلبات التعليم لذوى الاحتياجات الخاصة.

ويتناول المؤتمر عددا من المحاور الأساسية التى سوف تتم مناقشتها، وهى التكنولوجيا المساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة، الكيانات الداعمة للطلبة المعاقين، إمكانية توظيف الخريجين من ذوي الإعاقات، التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم، سياسات الحكومة إزاء الطلبة المعاقين.