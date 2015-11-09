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د. التركي يشيد بالرعاية الملكية لهيئة الإغاثة الإسلامية

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د. التركي يشيد بالرعاية الملكية لهيئة الإغاثة الإسلامية د. التركي يشيد بالرعاية الملكية لهيئة الإغاثة الإسلامية

    رفع د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس الجمعية العامة لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة للرابطة برقية شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته الكريمة للعمل الإنساني ودعمه لجميع المجالات الإغاثية والإنسانية والدعوية والتعليمية والصحية والاجتماعية. جاء ذلك بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للجمعية العامة للهيئة.

ونقل د. التركي شكر وتقدير أعضاء الجمعية العامة للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على هذه الرعاية الكريمة، مشيداً بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة بقيادتها الحكيمة في مواساة المتضررين من الكوارث التي تحيق ببعض مناطق العالم.

وقال إن هذا الدعم الذي تحظى به هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية من لدن خادم الحرمين الشريفين كان له الأثر الكبير في تمكينها من المضي قدماً لتحقيق إنجازاتها في مجال العمل الخيري والإغاثي مشيراً إلى أن هذه الإنجازات لقيت ثناءً عاطراً من قبل المستفيدين منها في داخل المملكة وخارجها لاسيما أن الهيئة وبهذا العطاء أصبحت واجهة من الواجهات الحضارية.

وبيّن أن الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال العمل الإنساني دليل على الاهتمام الذي تلقاه من قيادتنا الرشيدة ومن الشعب السعودي الأبي لإسعاد البشرية في كل مكان وذلك وفقاً لتعاليم ديننا الحنيف وقيمه الحضارية الأصيلة التي تحث على انتهاج هذا السلوك سائلاً الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية والتوفيق.

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