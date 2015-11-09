مركز الملك سلمان للإغاثة يسير قافلة محملة ب 128 طناً لليمنيين متضرري «تشابالا»

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملة كبيرة قوامها 128 طناً من المواد الإغاثية الإيوائية الأساسية للأشقاء في اليمن.

وأوضح المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ أن هذه المساعدات تأتي ضمن الحملات الإغاثية التي يقدمها المركز للأشقاء في اليمن بإشراف مباشر من معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بتوجيه كريم من القيادة الرشيدة - حفظها الله - في تلمس أحوال الأشقاء في اليمن جراء الأضرار الناتجة عن إعصار تشابالا. وأشار إلى أن هذه المساعدات تستهدف محافظات حضرموت, شبوة بالإضافة للمهرة, ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي ينفذها المركز بهدف توفير الحياة المعيشية الكريمة للأشقاء في اليمن.

من جهة أخرى، وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تلمس احتياجات الشعب اليمني الشقيق، دشن المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ماهر الحضرواي أمس العيادات الطبية بمخيم أبخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي.

وأوضح الحضراوي في كلمة ألقاها في حفل التدشين أن المركز تكفل بإنشاء هذه العيادات المتكاملة على أحدث التقنيات الطبية بالتنسيق مع حكومة جمهورية جيبوتي لمساعدة الأشقاء اليمنيين المرضى في مخيم أبخ ممن يحتاجون الرعاية الصحية.

ونقل الحضراوي تحيات معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة للمسؤولين في جمهورية جيبوتي، وللنازحين من الأشقاء اليمنيين.

وفي ختام كلمته تقدم المدير التنفيذي للمركز بالشكر لحكومة جمهورية جيبوتي الشقيقة على ما قدمته من استضافة للأخوة النازحين اليمنيين وما تقدمه من تعاون وتنسيق مع المركز في سبيل تذليل الصعاب حتى يؤدي المركز خدماته على أكمل وجه.

حضر حفل التدشين معالي وزير الصحة الجيبوتي الدكتور قاسم إسحاق، ومعالي وزير الأشغال العامة اليمني المهندس وحي أمان، ومحافظ أبّخ حسن بري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين لدى جيبوتي حسن الأحمري، وسفراء الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسي في جيبوتي ومنظمتا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, واليونيسيف بالإضافة إلى مؤسسة دار الرحمة الكويتية.

وسيتم تشغيل العيادات الطبية من قبل مستشفى دار الرحمة بموجب عقد تشغيل تم توقيعه أمس، إذ تعد العيادات الطبية جزءًا من البرامج الإغاثية المتعددة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جيبوتي واليمن لمساعدة الأشقاء اليمنيين.