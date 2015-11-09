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بالفيديو..مشادة كلامية بين محافظ الشرقية ومدرس على الهواء بسبب "الدروس الخصوصية"

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بالفيديو..مشادة كلامية بين محافظ الشرقية ومدرس على الهواء بسبب "الدروس الخصوصية" بالفيديو..مشادة كلامية بين محافظ الشرقية ومدرس على الهواء بسبب "الدروس الخصوصية"
نشبت مشادة كلامية بين محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، وأحد المدرسين الخصوصيين ويدعى بدوى السنهوتى، بسبب "الدروس الخصوصية".

وقال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، إنه لا بد من عودة دور المدرسة واتخاذ إجراءات جادة تجاه الدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن مدرس بالشرقية يدعى بدوى السنهوتى حاصل على إجازة عشر سنوات "رعاية والدين"، رغم أن والديه توفيا منذ عشر سنوات، قائلاً: "سابوا المدارس وقعدوا للدروس الخصوصية، يبقى تيجى المدرسة منين.. ساب المدرسة ليه ولمين؟".
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>من جانبه رد بدوى السنهوتى مدرس بالشرقية، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج: "أنت عاوز حضرتك تطلع شكلى مش كويس، إذا كنت أنا واخد إجازة رعاية والدين مستعد أتحول للتحقيق.. ولو مكنتش.. يعترف المحافظ أنه يستقيل من مكانه.. أنا واخد إجازة 13 سنة.. من حقى وقانونى".

وتابع موجها كلامه للمحافظ: "سيادتك لما سافرت واشتغلت برة البلد.. للبحث عن عمل أفضل.. أنا مكنتش عاوز اشتغل فى مدرسة مش هعرف اشتغل فيها بما يرضى الله".

واستطرد: "أحتفظ فى البرنامج بحقى من وقوع أى ضرر من المحافظ على.. القضاء على الدروس الخصوصية دعوة ممتازة وكذلك رجوع الطلاب للمدارس.. فى وقت وآلية غير سليمتين.. اختار الوقت والآلية السليمة الطلبة هترجع للمدارس.. إحنا مش مبسوطين إن الناس بتدفع فلوس.. أنا بحب زى ما أنت بتحب مصر.. أنا بدفع فاتورة كهرباء مرتبى ميجبش تمنها.. أنا بشتغل برة لأن مرتب المدرسة ميكفينيش".

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مصر 365

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