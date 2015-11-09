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941 طعنا على المرشحين لانتخابات اتحادات طلاب جامعتى القاهرة وعين شمس

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941 طعنا على المرشحين لانتخابات اتحادات طلاب جامعتى القاهرة وعين شمس 941 طعنا على المرشحين لانتخابات اتحادات طلاب جامعتى القاهرة وعين شمس
قال حسن سعدة، مدير رعاية الشباب بجامعة القاهرة، إنه تم تقديم 561 طعنا على الطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، مؤكدا أنه من المفترض أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين غدا الثلاثاء.

وأضاف سعدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بند "النشاط الملحوظ" بالتعديلات الجديدة للائحة الطلابية أكثر البنود التى تم الطعن عليها من قبل الطلاب وكذلك بعض الطعون، اختصت باتهامات لانتماء بعض الطلاب لأحزاب سياسية، مشيرا إلى أن تلك الطعون ستفحص بداية من اليوم وتعلن الكشوف غدا.

من جانبه أعلن الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الطلاب، أن جميع مراكز رعاية الشباب بالكليات تلقت حتى تمام الساعة الثالثة عصر أمس الأحد 380 طعنا على المترشحين لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة.

وأضاف الدكتور الطوخى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فحص الطعون المقدمة، اليوم الاثنين، للإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين من الطلاب لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة.


>- تأجيل دعاوى بطلان انتخابات اتحادات طلاب الجامعات لـ 15 نوفمبر الجارى

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