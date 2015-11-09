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ضبط صبى متهم بالاتجار فى المخدرات والأسلحة بحوزته أجهزة اتصال بمطروح

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ضبط صبى متهم بالاتجار فى المخدرات والأسلحة بحوزته أجهزة اتصال بمطروح ضبط صبى متهم بالاتجار فى المخدرات والأسلحة بحوزته أجهزة اتصال بمطروح
ألقت مباحث قسم شرطة الضبعة، القبض على صبى 17 سنة متهم بالاتجار فى الأسلحة، وبحوزته هاتفين يعملان عن طريق القمر الصناعى وجهاز gbs ونظارتى ميدان ومبلغ مالى كبير.

وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام "يسرى.س.ا" مواليد 1998، عاطل، مقيم الضبعة مطروح، بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة واستهدافه وضبطه بأحد الأكمنة المعد له، بالاشتراك مع الأمن المركزى أثناء قيادتة سيارة بدون لوحات معدنية، ماركة تويويا دفع رباعى بحوزته 2 هاتف محمول ماركة الثريا وطلقة خرطوش عيار 12م ومبلغ مالى 87 ألف جنيه وجهاز gbs ماركة جيرمان و2 نظارة ميدان.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته واستخدامه للهواتف المحمولة ماركة الثريا والنظارتين الميدانيتين للهروب من مراقبة الشرطة حال تعامله مع عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات ممارسة نشاطة الإجرامى، وجهاز gbs للاستعانة به لتحديد الاتجاهات فى المناطق الصحراوية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365