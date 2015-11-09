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رضوى فى ردها على الطاعة: "سرق فلوسى وخاننى مع صاحبتى ومش هعيش معاه لو على جثتى"

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رضوى فى ردها على الطاعة: "سرق فلوسى وخاننى مع صاحبتى ومش هعيش معاه لو على جثتى" رضوى فى ردها على الطاعة: "سرق فلوسى وخاننى مع صاحبتى ومش هعيش معاه لو على جثتى"
أقام "محسن.ج" دعوى طلب فى بيت الطاعة ضد زوجته "رضوى.ف" مدعيا عليها بخروجها عن طاعته وتركها المنزل ورفضها الرجوع إليه وتهديده بمغادرة البلد دون إذن منه.

وتابع فى دعواه التى حملت رقم ٩٤٥٣ لسنة ٢٠١٥ أسرة الجديدة: بسبب رفضها الإنجاب خيرتها بين زواجى من أخرى أو تلبية رغبتى بأن أحصل على حقى وأصبح أبا، لكنها أصرت على الرفض فقررت الزواج واخترت سيدة على خلق ومن وقتها وزوجتى تفتعل المشاكل وتهددنى.

وأكمل "محسن": تركت المنزل ورفضت الرجوع وعلمت أنها تنوى أن تذهب إلى الخارج لدى أخيها دون أخذ إذنى .

فيما ردت "رضوى" على دعوى الزوج: عشت معه ٣ سنوات عذاب وضرب وإهانة، لذا كنت دائما أرفض الإنجاب فيكفى ما تعرضت له وقررت عندها عدم جلب طفل ليرى معاناتى مع ذلك الشخص.

واستكملت الزوجة: لقد قام بتزوير توقيعى وسرقة كل ممتلكاتى التى ورثتها عن والدى، وبعدها خاننى مع صديقتى المقربة وكسر قلبى، وبعدها عندما هددته خاف وتزوجها وجعلنى أتعذب أكثر.

وأضافت: قررت تركه للحفاظ على حياتى وتجنب الموت قهرا بعد كل ما فعله فى وسلبنى كل ما أملكه وإعطائه لصديقتى الخائنة، لكنه لم يتركنى وقرر إقامة تلك الدعوى ليكمل مسلسل الذل .
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مصر 365

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