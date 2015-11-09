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تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين بالخليفة

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تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين بالخليفة تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين بالخليفة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس عاطل وطالب وسائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بمنطقة الخليفة.

وفى قت سابق أمر مهاب مختار وكيل أول نيابة الخليفة، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الخليفة مفادها أن «حسين.ث»، عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا، و«عبد السلام.ا»، طالب و«نور الدين.س»، سائق توك توك؛ كونوا تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم وبحوزتهم دراجتين بخاريتين «توك توك»، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب 4 سرقة بذات الأسلوب.
>وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .

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مصر 365

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