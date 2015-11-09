النهجان وصعوبة التنفس من أعراض ضعف عضلة القلب

تتعدد الأسباب المؤدية لإصابة الأشخاص بضعف عضلة القلب ومنها حدوث اضطراب بالبطين الأيسر وهو ما يتسبب فى ظهور بعض الأعراض على الشخص المصاب .

>حول ذلك يقول الدكتور علاء عمر مدرس جراحة القلب والصدر بقصر العينى، إن ضعف عضلة القلب بسبب اضطراب بالبطين الأيسر هو عبارة عن انخفاض فى كفاءة انقباض البطين الأيسر المسئول عن ضخ الدم فى الشريان الأورطى ومنه إلى باقى شرايين الجسم.

>أعراض ضعف عضلة القلب بسبب البطين الأيسر

>واستكمل د. علاء قائلا " هناك بعض الأعراض والعلامات التى تظهر على الشخص المصاب نتيجة ضعف البطين الأيسر بعضلة القلب وأهمها":

>1)صعوبة التنفس .

>2)نهجان.

>3)فى المراحل المتقدمة قد يتعرض المريض للأعراض السابقة مثل النهجان بدون بذل مجهود.

>4) اضطراب فى ضربات القلب.

>5) احتقان بالرئة مما ينتج عنه سعال شديد خاصة فى الأوقات المتأخرة من الليل .

>لذلك ينصح د. علاء فى حال ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب واستشارة الطبيب المختص لتحديد سبب حدوث هذه الأعراض لتفادى أى مضاعفات صحية".

شبكةعيونالإخبارية

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