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مدرس يرد على محافظ الشرقية:"معنديش سنتر.. دى أوضة "12 كرسى وترابيزة"

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مدرس يرد على محافظ الشرقية:"معنديش سنتر.. دى أوضة "12 كرسى وترابيزة" مدرس يرد على محافظ الشرقية:"معنديش سنتر.. دى أوضة "12 كرسى وترابيزة"
رد أسامة رؤوف ويعمل مدرسا، على تصريحات محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، والتى قال خلالها لنجلته الطالبة بالثانوية العامة "آية" والتى استضافها البرنامج بالاستوديو:"انتى بتدافعى عن الدروس الخصوصية وأبوكى عنده سنتر فى الزقازيق"، قائلا "أتمنى إن حضرتك تزورنى فى البيت وأزداد شرف بيك.. وتشوف السنتر اللى قلت عليه.. عشان تشوف عدد الطلبة هم بس 12 طالبا".

وأضاف رؤوف موجها كلامه لمحافظ الشرقية، "عمرى فى حياتى ما عملت سنتر.. عندى أوضة فيها "12 كرسى وترابيزة" ولو زاد طالب بامشيه"، مستطرداً :"لحل المشكلة .. لازم أطلع الطالب من الابتدائى بيعشق المدرسة".

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