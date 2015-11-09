نائب العسيرات بسوهاج: أسعى لحل مشاكل شبكة الكهرباء والصرف الصحى

قال ياسر نصر النائب البرلمانى عن دائرة مركز العسيرات بسوهاج، إنه سيسعى خلال الفترة المقبلة على تطوير شبكة الكهرباء ورصف الطرق وحل مشكلة الصرف الصحى، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى أمام مدرسة أولاد حمزة الثانوية بالعسيرات لحل مشكلة الطلاب الذين يحضرون إلى المدرسة عن طريق المعديات.

وأضاف النائب البرلمانى أنه يسعى أيضا إلى إنشاء مدرسة فى قرية المساعيد بمركز العسيرات، خاصة أن هناك نقصا فى عدد المدارس وكذلك تطوير الوحدات الصحية وسوف يطالب بميزانية فى مجلس النواب لحل هذه المشاكل، وإنشاء الكوبرى والمدرسة.