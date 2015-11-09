"روتارى" الإسكندرية ينظم حفل زفاف جماعى مساء اليوم لـ32 عريسا وعروسا

ينظم نادى روتارى الإسكندرية وجمعية الريادة للتنمية، حفل الزفاف الجماعى الخامس على التوالى مساء اليوم الاثنين، لـ32 عريسا وعروسا، تم تجهيز منازلهم الزوجية بالأجهزة الكهربائية والمفروشات وبعض الأثاث، ليصل عدد ما تم تجهيزهم (360) عريسا وعروسا على مدار خمس سنوات.

وقالت أميمة الشيخ مساعد محافظ الروتارى، أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رحبت بوضع هذا الحدث تحت رعايتها، حيث ستقوم بتوزيع الهدايا على كل العرائس والعرسان، وسيحى الحفل مجموعة من الفنانين والفنانات من بينهم المطربة شذى، وسامح يسرى، والمطربة اللبنانية منار والفنانة ستونة وفرقتها السودانية والفنان آدم وفرقته، بحضور الدكتورة سعاد الخولى مساعد محافظ الإسكندرية ومحافظ الروتارى وقياداته وأعضاءه والقيادات التنفيذية ولفيف من رجال الأعمال وأهالى العرائس والعرسان.