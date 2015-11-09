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"الصحفيين": 15 جامعة خاطبتنا بـ 11 شهادة مؤهل مزورة لأعضاء بالنقابة

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"الصحفيين": 15 جامعة خاطبتنا بـ 11 شهادة مؤهل مزورة لأعضاء بالنقابة "الصحفيين": 15 جامعة خاطبتنا بـ 11 شهادة مؤهل مزورة لأعضاء بالنقابة
أكد محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أن ١٥ جامعة خاطبت النقابة بعدد شهادات المؤهل المزورة للأعضاء والتى وصلت لـ١١ شهادة، وذلك عقب فحصهم، مضيفا أنهم فى انتظار باقى الجامعات.

وأوضح شبانة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تأجيل البت النهائى فى الشهادات سواء بتحويل أصحابها للنيابة العامة أو شطبهم من جداول القيد بالنقابة للجلسة القادمة.

وأشار شبانة، إلى أنه تم اعتماد نتيجة القيد للمؤجلين من لجنة تحت التمرين السابقة، خلال اجتماع المجلس، موضحا أنه يتم الآن التجهيز لمؤتمر عام لمناقشة أزمات الصحافة الخاصة خلال أيام.

وذكر محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أنه سيتم انعقاد أولى جلسات القيد الاستئنافى غدا بمحكمة عابدين.

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