أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الكهرباء": تصميمات الأبراج وخطوط النقل حالت دون تأثرها بالسيول

Google+ Print
"الكهرباء": تصميمات الأبراج وخطوط النقل حالت دون تأثرها بالسيول "الكهرباء": تصميمات الأبراج وخطوط النقل حالت دون تأثرها بالسيول
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أبراج الكهرباء وخطوط النقل لم تتأثر حتى الآن بالسيول والأمطار التى تغمر مناطق عدة على مستوى الجمهورية، نتيجة التصميم الذى تم بناء الأبراج على أساسه.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبراج الكهرباء مصممة على تحمل السيول والأمطار والرياح الشديدة، موضحاً أن الأبراج وخطوط النقل قد تتأثر بالإعصار مثل ما حدث فى أسوان.

وأشار إلى أن الشركة القابضة لكهرباء ، قامت من خلال فرق فنية على مستوى الجمهورية بعمل مسح شامل لجميع أكشاك وتوصيلات الكهرباء، للتأكد من سلامتها.

وأضاف المصدر أن المسح الذى ستقوم به الفرق الفنية هو عمل حصر لأكشاك الكهرباء أو الكابلات التى توجد بها سلوك "عريانة" وتغطيتها وإصلاحها حتى لا تؤثر على سلامة المواطنين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف