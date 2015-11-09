"الكهرباء": تصميمات الأبراج وخطوط النقل حالت دون تأثرها بالسيول

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أبراج الكهرباء وخطوط النقل لم تتأثر حتى الآن بالسيول والأمطار التى تغمر مناطق عدة على مستوى الجمهورية، نتيجة التصميم الذى تم بناء الأبراج على أساسه.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبراج الكهرباء مصممة على تحمل السيول والأمطار والرياح الشديدة، موضحاً أن الأبراج وخطوط النقل قد تتأثر بالإعصار مثل ما حدث فى أسوان.

وأشار إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، قامت من خلال فرق فنية على مستوى الجمهورية بعمل مسح شامل لجميع أكشاك وتوصيلات الكهرباء، للتأكد من سلامتها.

وأضاف المصدر أن المسح الذى ستقوم به الفرق الفنية هو عمل حصر لأكشاك الكهرباء أو الكابلات التى توجد بها سلوك "عريانة" وتغطيتها وإصلاحها حتى لا تؤثر على سلامة المواطنين.

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