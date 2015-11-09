بالصور.. توزيع خزانات على المساجد والمدارس بقرى مطوبس فى كفر الشيخ

أكد أحمد نصار، رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية ببرج مغيزل فى كفر الشيخ، أن قرى بمركز مطوبس شهدت توزيع خزانات مياه شرب على عدد من المدارس بالتعاون مع جمعية الإيمان لكفالة الأيتام.

وأضاف "نصار"، أن القرى التى تم توزيع خزانات المياه بها ببرج مغيزل ومساجدها والسكرى، مشيراً إلى أن عملية توزيع الخزانات مستمرة طوال الأسبوع الجارى.

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