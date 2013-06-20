30 سيارة قلاب و7 لوادر و2 بلدوزر لرفع 750 طن قمامة من شوارع شبرا الخيمة

أعلن اللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة، عن بدء أكبر حملة نظافة بحى غرب وحى شرق شبرا الخيمة، وذلك صباح غد الجمعة والسبت، واستمرارها لحين القضاء على أكوام القمامة المتراكمة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة منذ إغلاق المدفن الصحى بأبو زعبل.

وشدد رئيس المدينة بالمسئولين عن الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة برفع القمامة أول بأول والتزام شركات النظافة بمواعيدها فى تجميع القمامة طبقاً للخطة اليومية، وطلب ناجى من رؤساء الأحياء بتشجير الجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية ودهان الأرصفة.

وأكد المحاسب سيد أمين رئيس حى غرب شبرا الخيمة، عن بدء الحملة فى الثامنة من صباح غد الجمعة، والمتوقع رفع 450 طن من القمامة والمخلفات الصلبة ومخلفات المبانى، من شارع أحمد عرابى حتى منطقة حدود مدينة قليوب، وشارع 15 مايو بداية من موقف أتوبيسات شبرا الخيمة بميدان المؤسسة حتى منطقة مساكن الوحدة بمحطة المرور وتقاطع شارع 135 وشارع ترعة الشرقاوية والطريق البطئ لمدينة القناطر الخيرية وطريق السلخانة بشبرا الخيمة ونفق محيى الدين على ترعة الإسماعلية وشارع جمال عبد الناصر والشوارع المحيطة بالمدارس بمنطقة الإسكان الصناعى، وسيتم تجميعها وإلقائها بمقلب أبو زعبل العمومى.

وأشار رئيس حى غرب، إنه سيشارك فى الحملة مساعدين رئيس الحى ومدير الحدائق ومدير المتابعة ومدير النظافة ومدير الطرق ومدير الإشغالات ومدير الحملة الميكانيكية وحوالى 50 عامل نظافة يدوى .

ووجه رئيس الحى كلمة إلى المواطنين بشبرا الخيمة حثهم فيها على ضرورة المحافظة على النظافة لأنها سلوك حضارى يعكس مدى رقى الأمم ، مؤكدا أن الشارع ملك للجميع ويجب المحافظة عليه، وقال إن النظافة أمر صحى وحضارى مطلوب لكل المواطنين متمنياً نجاح الحملة المكبرة للنظافة في تحقيق أهدافها بمدينة شبرا الخيمة.

وفى السياق نفسه، أكد المحاسب علاء النادى رئيس حى شرق شبرا الخيمة عن بدء الحملة بحى شرق فى الثامنة صباح الغد الجمعة والمتوقع رفع 300 طن من التراكمات ومخالفات القمامة والمخلفات الصلبة ومخلفات المبانى والرتش بدائرة الحى، من شارع 15 مايو بداية من منطقة مساكن الوحدة بمحطة المرور وتقاطع شارع 135 حتى كوبرى مسطرد وشارع نادى البلاستيك بقهوة شرف وشارع ترعة الشابورى وشارع بهتيم / بلقس وشارع محمد متولي الشعراوى وشارع مصرف شبين وشارع عزبة المرجوشى ببهتيم وشارع مجارى عثمان والجزء الخاص بحي شرق بترعة الإسماعيلية بجوار موقف شبين . وسيتم تجميعها و إلقائها بمقلب أبو زعبل العمومي .

وأشار رئيس حي شرق إلى أنه سيشارك في الحملة مساعدين رئيس الحي ومدير الحدائق ومدير المتابعة الميدانية ومدير النظافة ومدير الطرق ومدير الإشغالات وحوالي 60 عامل نظافة يدوى .

وناشد النادي جميع المواطنين بعدم إلقاء قمامة بعد الساعة الثالثة مساءً نظراً لأن الحملة اليومية وشركات النظافة تقوم بالعمل يومياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 4 مساءً .

كما ناشد رئيس الحي المواطن بعدم إلقاء المخالفات الصلبة " مخالفات المباني وكسر السيراميك " في الشوارع ، وعدم الاستعانة بعربات الكارو وسيارات النقل الخاصة حيث أنها تقوم بإلقاء المخالفات في الشوارع الرئيسية ، وبعد ذلك يقوم الحي برفعها مجاناً من الشوارع .

وأعلن علاء النادي، أن الحي لديه سيارات لنفس الغرض وبسعر أقل من الكارو والنقل الخاص.

> جاء ذلك بعد أن شهدت مدينة شبرا الخيمة في الفترة الأخيرة بعد غلق المدفن الصحي بأبو زعبل، والذي تعرض للاشتعال الذاتي أكثر من مرة أسفر عن تلال من القمامة تنبعث منها الروائح الكريهة التي تهدد السكان والأطفال نتيجة انتشار الحيوانات والقوارض والذباب والناموس، وأصبحت القمامة تنتشر في جميع شوارع شبرا الخيمة بلا استثناء فقد وصلت في بعض الشوارع بطول لا يقل عن 20 متر وعرض 6 أمتار وهذا قابل للزيادة.

وكان أهالى شبرا الخيمة قد هددوا بعدم دفع فواتير الكهرباء المحملة برسوم النظافة بسبب تقاعس المتعهدين وعدم التزامهم ببنود العقد المبرم مع الحي، ويلجأ البعض من الأهالي لحرق القمامة في أماكن مكشوفة، مما يؤدى لانتشار الهباب الأسود والقطران الذي يؤثر على صحة الإنسان وجهازه التنفسي، فعند حرق البلاستيك تخرج منه المواد التي تحدث حساسية للعين والجلد والصدر بخلاف رائحتها الكريهة.