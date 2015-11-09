أهالى القنطرة شرق يستغيثون برئيس الوزراء من إهمال المستشفى المركزى

ناشد العشرات من أهالى مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للتدخل العاجل بسبب الإهمال داخل المستشفى المركزى للمدينة وخاصة وحدة الغسيل الكلوى.

ويؤكد المواطنين خلال الاستغاثة التى تم إرسالها لـ "اليوم السابع" أنهم يعانون أشد المعاناة داخل وحدة الغسيل الكلوى للمستشفى مما تسبب فى وفاة 4 بسبب التلوث ونقص الإمكانيات، هذا بالإضافة إلى أن الطبيب المسئول عن الوحدة لا يأتى إلا يوم واحد فى الأسبوع وذلك تحت سمع وبصر مدير المستشفى.

وطالب الأهالى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بأن يكون عونا لهم وللمرضى داخل المستشفى ليأخدوا حقا مشروعا لهم وهو العلاج الآدمى.

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