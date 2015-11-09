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هيا الشعيبي أفضل ممثلة كوميدية خليجية في استفتاء "سيدتي" 2015

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هيا الشعيبي أفضل ممثلة كوميدية خليجية في استفتاء "سيدتي" 2015 هيا الشعيبي أفضل ممثلة كوميدية خليجية في استفتاء "سيدتي" 2015

الأحد 08-11-2015 22:29

عمان- سميرة حسنين

فازت النجمة هيا الشعيبي بلقب أفضل ممثلة كوميدية خليجية عن "سيلفي" في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" الأوسع عربياً.
ونالت هيا الشعيبي لقبها كأفضل ممثلة خليجية بسهولة بشخصياتها الكوميدية الواقعية في المسلسل السعودي الكوميدي "سيلفي" مع ناصر القصبي ،وحصدت معه نجاحاً فنياً مميزاً خاصةً بحلقتهما المنفصلة "المعنف" بدور الزوجة نوال التي تسيطر على زوجها وتمارس العنف اللفظي والجسدي عليه في صورة معكوسة للعنف الأسري الذي تتعرض له المرأة عادةً ،لا الرجل الذي يخفي ضرب زوجته له حفاظاً على رجولته المهدورة على يديها في المنزل والذي يخفي ضعفه أمام موظفيه في العمل بتصرفاته المتجبرة معهم.
وقد قدمت هيا الشعيبي هذه الشخصية التي تمثل قلة من السيدات العنيفات في المجتمع العربي بخفة ظل جميلة خاصة في مشهد مصالحتها له أمام والديه لإعادته إلى منزل الزوجية رسمت الإبتسامة على شفاهنا.وتعد هيا الشعيبي بقصة نجاحها في الدراما الخليجية خليفة مميزة للكوميديانة المعتزلة إنتصار الشراح،ونأمل من المنتجين والمخرجين باستغلال موهبة وحضور وخفة ظل هيا الشعيبي أكثر عبر إطلاق مسلسل كوميدي خاص من بطولتها المطلقة إلى جانب نجوم رجال كوميديين في حلقات منفصلة متصلة بهدف إثراء وتنويع الدراما الكوميدية الخليجية وعدم حصرها بالنجوم الرجال فقط.

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سيدتي