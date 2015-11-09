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العائلة الملكية في بريطانيا تشارك في الذكرى الـ 75 لضحايا الحرب

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الإثنين 09-11-2015 01:03

حضرت الأميرة Kate Middleton إلى جانب زوجها الأمير William والمكلة Elizabeth الثانية، والعديد من أفراد العائلة الملكية، الذكرى الـ 75 لضحايا الحرب البريطانيين.

وكشفت صحيفة People الأمريكية أن هذه المرة الأولى التي يحضر بها كل من William و Middleton هذا الإحتفال السنوي الذي أقامه الفيلق البريطاني في باحة Royal Albert Hall بالعاصمة لندن.

وحضر حفل التأبين النجمان Rod Stewart و Andrea Bocelli اللذان شاركا بالغناء مع الفرقة المركزية لسلاح الجو الملكي وفرقة Queen's Colour Squadron و فرقة مشاة البحرية الملكية وفرفة لواء جيش Gurkhas النيبالي.

 

 

 

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