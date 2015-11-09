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طارق لطفي أفضل ممثل مصري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

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طارق لطفي أفضل ممثل مصري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 طارق لطفي أفضل ممثل مصري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

الإثنين 09-11-2015 01:33

عمان- سميرة حسنين

فاز النجم طارق لطفي بلقب أفضل ممثل مصري في أول بطولاته الدرامية عن مسلسله "بعد البداية" إلى جانب النجوم الثلاثة: خالد النبوي وكريم عبد العزيز وأحمد فهمي في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً.
لا يعد إقتناص وفوز النجم الشاب طارق لطفي بلقب أفضل ممثل مصري مفاجئأً بل متأخراً لاستحقاقه الفوز لأدائه المتميز من زمن بعيد حيث كان إبداعه الأدائي لافتاً في الأدوار الثانوية،ووصوله متأخراً إلى البطولة الأولى في مسلسله الحالي "بعد البداية" بدور الصحفي الشريف الذي يحارب الفساد، ثم يفاجأ بخبر موته متصدراً الصحف ليطارد من العصابات والفاسدين والضباط المرتشين للقضاء عليه،والوصول إلى ثروة طائلة هو وحده يعلم أسرار امتلاكها لكنه يبرع في الهروب منهم جميعاً،والهرب خارج البلاد ليعيد الأمور المالية إلى مسارها عبر مشاريع وأعمال شريفة.
طارق لطفي ممثل مبدع واعد مازال قادراً على مفاجأة جمهوره بالجديد وبالشخصيات غير المتوقعة،ومسلسله الذي وفرت له كافة العناصر الجيدة حقق أعلى نسبة مشاهدة بفضل أداء طارق لطفي المتميز والإخراج المتفهم لقدراته فعرف كيف يبرزها،وشركة الإنتاج "فنون " لمالكيها الشابين الجريئين: محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار اللذين تبنيا موهبة طارق لطفي بعد تألقه معهما ومع النجم الكبير محمود عبد العزيز في مسلسلهما السابق "جبل حلال" في رمضان 2014 الفائت.
نتمنى من طارق لطفي أن لا يستسهل نجاحه ويبحث عن شخصية لم يقدمها أحد سواه بعد ليتميز في رمضان 2016 القادم كما تألق في رمضان 2014 ورمضان 2015. فهو يتفرد عن أبناء جيله بأنه قدم أدواراً غير مكررة بينما كثيرين من أبناء جيله كرروا أنفسهم خوفاً من الجديد المجهول. فكان أجرأ منهم في "بعد البداية" الذي كان بدايته الأولى وليست الأخيرة إلى البطولات وقمة الصف الأول والتميز.

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سيدتي

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