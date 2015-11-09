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كانجانا رانوت تتصدر غلاف مجلة Bazaar

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الإثنين 09-11-2015 08:52

تصدرت نجمة بوليوود كانجانا رانوت غلاف مجلة Harper Bazaar لشهر نوفمبر، وبدت مذهلة في إطلالتها البنفسجية وتسريحتها التي إستوحتها من الستينات.

كانجانا التي كانت قد زينت غلاف مجلتي Vogue وFemina سابقاً، عُرفت بأفلامها التي تتمحور وتركز على النساء، وقد قدمت مؤخراً دوراً مزدوجاً في فيلمها الكوميدي Tanu Weds Manu Returns أمام الممثل الجنوبي مادهافان.

كانجانا في صدد التحضير لتخطو خطوة جديدة إلى الأمام من حيث التمثيل للعب دور امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً.

 

 

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