نجوى كرم تشعل إنطلاقة ديو المشاهير وأسامة الرحباني يرفض تقبيل لورين قديح

إنطلقت مساء الأحد عبر شاشة الـ MTV الحلقة الأولى من برنامج "ديو المشاهير" الذي ينتظره الملايين حول العالم. البداية كانت مع لوحة غنائية راقصة ضمّت جميع النجوم المشاركين في هذا الموسم، وقدموا أغنية "يا قصص" للنجمة اللبنانية جوليا بطرس.

مقدمة البرنامج أنابيلا هلال رحبّت بالجمهور، كما بالنجوم الـ 13 الذين أتوا من مختلف البلدان العربية للظهور في هذا البرنامج، وبلجنة التحكيم المؤلفة من الملحن طارق أبو جودة والإعلامية منى أبو حمزة والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني.

شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم أشعلت المسرح وقلوب المشاهدين لحظة دخولها بفستانها الأبيض، وقدمت "ميدلي" من أجمل أغنياتها بمشاركة الممثلة رولا شامية والإعلامية سنا نصر.

وقالت كرم إنها لو كانت إحدى المشاركات في البرنامج، كانت ستدعم الجمعيات المعنية بالنازحين المظلومين في العالم العربي.

ثالث المشاهير كان الممثل اللبناني طوني عيسى، الذي وجه تحية إلى الممثل السوري باسم ياخور، وقال له على سبيل المزاح "جاي حجمك"، كما أتى على ذكر الممثل الراحل عصام بريدي الذي قضى في حادث سير منذ فترة، قبل أن يقدم أغنية "هلا يما" على المسرح بمشاركة الفنان اللبناني أيمن زبيب.

رابع المشاهير هو الممثل ومقدّم البرامج التونسي معز تومي، الذي قدم أغنية "قتلوني عيون السود" مع الفنان اللبناني عامر زيان، ونال إعجاب منى أبو حمزة، فقالت له: "حبيتك من أول نظرة".

مقدم البرامج اللبناني ميشال قزي تشارك أغنية "الله يعينو على عقلاتو" مع الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي، وأشعل الحضور بحركات "ميشو شو" التي عرف بها منذ إنطلاقته.

الإطلالة الثانية للنجمة نجوى كرم كانت مع الممثل السوري باسم ياخور، الذي قدمت معه هذه الاغنيات: "ما في نوم، لاشحد حبك، يخليلي قلبك، خليني شوفك بالليل"، وبالفعل ألهبا المسرح والحاضرين واللجنة أيضاً.

الممثلة جوي كرم نجمة فيلم "تنورة ماكسي" غنّت "All of Me" مع النجم أنتوني توما، وأظهرا إنسجاماً وتناغماً كبيراً على مسرح "ديو المشاهير".

المحطة الثامنة كانت مع الممثل المصري إدوار الذي غنّى "قالولي انساك" إلى جانب النجم أيمن زبيب.

تاسع المشتركين هو وسام صليبا، إبن النجم اللبناني غسان صليبا، وقدم أغنية "رح غني الليلة" مع النجم عامر زيان، أما المشترك العاشر فهو الشيف أنطوان، الذي قدم "كل العمر عحسابك" مع زبيب.

الممثلة الفلسطينية السورية شكران مرتجى قدمت أغنية "يا صبابين الشاي" مع بريجيت ياغي، لتطل بعدها الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة وتغني مع النجم أنتوني توما.

ختام الحلقة كان مع الممثلة لورين قديح التي تذكرّت شقيقها الشهيد في الجيش اللبناني، ثم غنت "بوسة قبل النوم" مع شمس الأغنية.

قديح وبعد إنتهاء الأغنية، إقتربت من لجنة التحكيم وزرعت قبلة على خد كل من طارق أبو جودة ومنى أبو حمزة، لكن اسامة الرحباني رفض تقبيلها وأحرجها أمام الحضور.