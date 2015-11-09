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اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا تدين خطف صربيين بطرابلس

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اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا تدين خطف صربيين بطرابلس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا تدين خطف صربيين بطرابلس

>أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حادثة اختطاف موظفين دبلوماسيين بسفارة صربيا لدى ليبيا، وفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة الخارجية الصربية .

وذكرت اللجنة فى بيان مساء "الأحد"، أنها تتابع ببالغ القلق حادثة اختطاف موظفين دبلوماسيين بسفارة صربيا لدى ليبيا، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء حادثة اختطاف اثنين من موظفى السفارة الصربية أحدهما امرأة خطفا صباح اليوم بمدينة صبراتة 65 كلم غرب العاصمة طرابلس، والذى تعرض موكبهم للاعتراض وإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين، حيث أن هذه الحادثة تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولى والأعراف الدبلوماسية فى ما يخص ضمان واحترام حرمة البعثات الدبلوماسية .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجهة الخاطفة بسرعة الإفراج عن المختطفين فورا وتحمل اللجنة المسئولية القانونية الكاملة للخاطفين والجهة التابعين لها إزاء سلامة المختطفين .

كما دعت اللجنة السلطات المحلية بمدينة صبراته إلى سرعة التدخل والعمل على كشف مصير المختطفين والعمل على إطلاق سراح المختطفين بأسرع وقت ممكن .
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