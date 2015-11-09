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"الصرف الصحى" بالإسكندرية: أعمال تطوير الشبكة تحت إشراف القوات المسلحة

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"الصرف الصحى" بالإسكندرية: أعمال تطوير الشبكة تحت إشراف القوات المسلحة "الصرف الصحى" بالإسكندرية: أعمال تطوير الشبكة تحت إشراف القوات المسلحة
كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى والتابعة لوزارة الإسكان، سوف تسند أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى وتطويرها بالإسكندرية، بالأمر المباشر تحت إشراف القوات المسلحة، وذلك لسرعة الإنجاز فى تنفيذ تكليف الرئيس لرفع كفاءة الصرف الصحى خلال 10 أيام.

وأضاف نافع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد خلال زيارته للمحافظة أمس على ضرورة الانتهاء من تلك الأعمال قبل النوة القادمة، وأنه من المقرر أن تتم تلك الأعمال تحت إشراف القوات المسلحة مباشرة.

وأوضح محمود نافع، أنه حتى الآن لم يتم تحديد حصة محافظة الإسكندرية من قيمة المخصصات المرصودة لرفع كفاءة الصرف الصحى التى أعلن عنها الرئيس السيسى أمس، لافتا إلى أن الشركة عقدت اجتماعا موسعا أمس لوضع احتياجات البدء فى التنفيذ وسيتم عرضها على الدكتورة سعاد الخولى القائم بأعمال محافظ الإسكندرية اليوم فى اجتماع موسع بالقيادات التنفيذية لبحث آليات تنفيذ خطة التطوير ورفع الكفاءة.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن الخطط التنفيذية سوف تبدأ بالبؤر الساخنة لتجمعات المياه، خاصة فى منطقة شرق الإسكندرية "العوايد، حجر النواتية، المطار"، وفى شرق الإسكندرية (المندرة، طوسون، المعمورة) وعلى طريق الكورنيش (منطقة رشدى والعصافرة، سيدى بشر)، بالإضافة إلى أماكن الأنفاق وأسفل الكبارى "كوبرى المندرة، كوبرى كليوباترا، نفق محمد نجيب، نفق 45".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام فى ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد بزيارة لمشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بالإسكندرية، فى حضور رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق، والموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، والقائم بأعمال محافظ الاسكندرية. وتهدف المحطة إلى خدمة منطقة شرق ووسط الإسكندرية وتقوم بالمعالجة الثانوية لمياه الصرف الصحى بسعة 800 ألف م3 يومياً.

ووجّه الرئيس بتخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا لتمويل خطة عاجلة تنفذها الوزارات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى والزراعى بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، وتشمل أعمال الإنشاءات وتطهير وتعميق المصارف وتزويد محطات الصرف بالطلمبات وكل المُعدات اللازمة، فضلاً عن إزالة التعديات على الترع والمصارف، على أن يتم الاِنتهاء من كل الأعمال خلال فترة تتراوح بين 7- 10أيام قبل موعد النوّة القادمة.

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