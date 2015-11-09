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مطرب تونسى: الوقوف بجانب مصر لدعم السياحة واجب وطنى

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مطرب تونسى: الوقوف بجانب مصر لدعم السياحة واجب وطنى مطرب تونسى: الوقوف بجانب مصر لدعم السياحة واجب وطنى
أكد المطرب التونسى محمد جبالى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سى بى سى"، أن حملة زوروا التى أطلقها عدد من الفنانين التونسين لدعم السياحة المصرية واجب وطنى، مشيرا إلى إن الوقوف إلى جانب مصر فهذه الظروف أمر واجب.

وفى نفس ذات السياق، قالت الفنانة التونسية درة، فى مداخلة هاتفية لنفس البرنامج، إن "زوروا مصر" يعبر عن الروح التونسية المحبة لمصر، مؤكدة أنها عندما أتت إلى مصر وجدت حب الشعب المصرى لها والشعب العربى يحب المصريين جدا ولابد من الوقف بجانب مصر لدعم السياحة.

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مصر 365

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