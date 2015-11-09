بالفيديو..هانى رمزى:لو اكتشفت مشاهدة ابنى أفلاما إباحية "هاخد بعضى وامشى"

قال الفنان هانى رمزى، إنه لو اكتشف بالصدفة أن ابنه يشاهد أفلاما إباحية: "ولا هنطق ولا هتكلم.. هاخد بعضى وأمشى.. دى حرية شخصية ومتدخلش، ومن بعيد لبعيد هاوجهه"، مضيفاً أنه ضد نظام المراقبة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، أنه لو فلتت الأمور عن مسارها فسيكون هناك تدخل.

وأشار هانى رمزى، إلى أنه لا يقدم قبلات فى الأفلام إلا من خلال "الخدين"، موضحاً أن زوجته لا تغير من خلال القبلات فى الأفلام.

من ناحية أخرى يرى رمزى، أن الحريات فى مصر أصبحت مقيدة، وذلك لأن الأشخاص يفهمون الحريات بشكل خاطئ، ويرون أن الحرية عبارة عن "الشتيمة والتخريب"، مؤكداً أن الحرية التى ينادى بها هى حرية إبداء الرأى بفكر وأدب ورقى.

ورداً على استنكار الجمهور حول الحملة الإعلانية التى خرج فيها بـ"البوكسر"، قال هناك نجوم عالميين كبار قدموا إعلانات عن "البوكسر والفالنات والفوط".

وأضاف "رمزى" أن إعلان "البوكسر"، أكثر فائدة من السجائر، لافتاً إلى أنه يحترم الآراء التى انتقدته.

وأكد أنه قدم الإعلان حباً فى المال، وبه عائد مادى جيد، موضحاً: "أنا معملتش حاجة غلط، ولم أدع أن لبسى محتشم وأنا رجل بار".

وتابع: "كل النجوم الكبار عملوا أفلام ببوكسر، ولبسوا ملابس سيدات"، مردفاً: "والله لو اتعرض عليا إعلان البوكسر تانى هعمله".

- هانى رمزى لـ"الحياة": الرئيس السيسى يعتمد على الكفاءة فى تعيين المسئولين