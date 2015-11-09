فهد الكبيسي ينجح في أول تجربة عربية

دبي -تمام عجمية

نجح الفنان القطري وسفير أغنيتها فهد الكبيسي، في أحدث أغنياته المنفردة التي حملت عنوان «بطلنا» وتميز في طريقة عرضه المصورة بنظام الواقع الافتراضي الذي يخوّل مشاهدة الفيديو من جميع الجهات بـ360 درجة، حاملاً معه تفاعل مجموعة كبيرة من الفنانين الخليجيين والعرب، إلى جانب الجمهور الذي شاهد جميع كواليس الأغنية من جميع جهاتها، وهو أسلوب جديد يعرض للمرة الأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط أيضاً، وأعرب فهد الكبيسي عن سعادته بهذا التفاعل بين الجميع، وقام بنفسه من خلال جميع وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له بعملية تعريف الجمهور بطريقة مشاهدة الفيديو، من خلال أجهزة الهواتف المحمولة، والتي تحتاج لتحريك اليد في جميع الاتجاهات للاستماع والاستمتاع بجميع أجواء الكليب، الذي صوره في مدينة دبي، مع المخرج العراقي ياسر الياسري، وقال: «أسعدني التفاعل والتواصل الكبير الذي تلقيته بعد عرض كليب «بطلنا» في اليوتيوب كأول فنان خليجي وعربي يقدم هذه النوعية من التصوير والإخراج، الذي أبدع به صديقي المخرج المبدع ياسر الياسري، الذي قام بنفسه بعملية المونتاج التي احتاجت طريقة مختلفة في تنفيذها، وسعيد بتكرار النجاح والتميز سوياً بعد كليب «وبعدين» السابق الذي حمل أيضاً أول فيديو كليب يصور بطريقة السيلفي».

وأضاف الكبيسي أن أغنية «بطلنا» حملت أيضاً تعاوناً للمرة الأولى مع الفنان والملحن الكويتي عبد القادر الهدهود، والشاعر سعد المسلم، وبأسلوب غنائي جديد عليه أيضاً، ومختلف عما قدمه من أغنيات في السابق، مجدداً تعاونه مع الموزع الموسيقي البحريني «سيروس» الذي حملت الأغنية توقيعه موسيقياً، وقال: «إلى جانب الفيديو كليب الأول من نوعه في الوطن العربي، حمل أيضاً تعاوني الأول، أنا شخصياً سعيد به، مع الفنان عبد القادر الهدهود من ناحية الألحان، والشاعر سعد المسلم، والأسلوب الغنائي في اللحن والكلمات المتميزة»، متمنياً تجديد التعاون فيما بينهم في أعمال أخرى قادمة

هذا وأوضح فهد الكبيسي أنه يعد لمجموعة أخرى من الأعمال الجديدة، إلى جانب مجموعة من الحفلات والمناسبات التي سيتواجد بها ويحييها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حرصه على تقديم كل ما هو متميز وجديد على مستوى الوطن العربي، والعالم أجمع.