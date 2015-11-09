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بالمستندات: محمد رمضان يقاضي الشيخ خالد الجندي بعد سبّه

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بالمستندات: محمد رمضان يقاضي الشيخ خالد الجندي بعد سبّه بالمستندات: محمد رمضان يقاضي الشيخ خالد الجندي بعد سبّه

الإثنين 09-11-2015 04:19

بخطوات سريعة، قام الممثل محمد رمضان بإقامة دعوى سب وقذف ضد الشيخ خالد الجندي وضد قناة "الحياة" بعد ما قام الجندي بسبه خلال برنامجه "نسمات الروح" ووصفه بالأشكال الوسخة هو وأحمد السقا لنشرهما البلطجة في أفلامهما.

وكان السقا قد رد على الجندي بشكل ودي عبر صفحته على "فيس بوك" ما دفع الجندي للاعتذار له موضحاً أنه لا يقصد الإساءة، وقبل السقا الإعتذار فيما رفض الجندي الإعتذار لرمضان بعد ما كتب الأخير على "فيس بوك" أن شيخ الفضائيات قال لفظاً لا يجرؤ هو أن يقوله في التلفزيون، ما أجبر الجندي على الرد في برنامجه قائلاً إنه رد على السقا لأنه محترم أما من عمل"حبيشة" فلن أرد عليه.

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سيدتي