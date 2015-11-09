ديمة الجندي تبحث لمرام علي عن عريس في لبنان

إنتهت النجمة السوريّة ديمة الجندي وزميلتها الشابة مرام علي من تصوير مشاهدهما أمام عدسة المخرج المثنى صبح، في خماسية "إمرأة كالقمر" التي تشاركان في بطولتها بشخصيتي "خولة" و"ساندرا" على التوالي، إلى جانب سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب ورافي وهبي.

وتكشف الجندي عن دورها قائلةً: "خولة هي شقيقة البطل جرير (قيس الشيخ نجيب) التي تتقمص شخصية والدته وتبحث له عن عروس متعلمة وبعمر صغير، ولكن تبدأ الخلافات معه بعد أن يعشق فتاة أخرى مختلفة تماماً عمن اخترتها له".

وتعبّر الجندي عن سعادتها بتأدية شخصية "خولة العفوية والظريفة والحركة كثيراً"، مشيرةً الى أن شخصيتها في الواقع مختلفة كثيراً عن "خولة"، موضحةً: "أنا لا أحبّ أن أفرض شيئاً على أحد، وأؤمن كثيراً بخيار القلب والعقل معاً، على الرغم من أنني أميل للقلب أكثر".

إلى ذلك تؤدي النجمة الشابة مرام علي دور الفتاة التي تختارها "خولة"، وتقول علي: "أؤدي شخصية ساندرا الفتاة الجميلة والطيبة والجذابة، ولكن عندما تقع ضحية تعمل على الانتقام بطريقة غير لائقة أبداً".

وتشير علي إلى إعتزازها بـ"العمل للمرّة الأولى مع المخرج المثنى صبح، وفي عمل مهمّ كأهل الغرام".

وتضيف أن نمط الخماسيات في الدراما "هو نمط محبّب لدى الجمهور، لأن الأحداث فيه مكثفة ومضغوطة، والمسلسل من ثلاثين حلقة مهما أحبّه المشاهد لن يتابعه كلّه، لكل الخماسية تجذب أكثر لأنها خمس حلقات فقط تبدأ بقصة وتنتهي بقصة".

والجدير بالذكر أن "إمرأة كالقمر"من تأليف ريم حنّا، وهي إحدى "خماسيات الغرام" التي تنتجها "سامة للإنتاج والتوزيع الفني" و"O3" كامتداد لسلسلة "أهل الغرام" الشهيرة، بالإشتراك مع "كلاكيت".