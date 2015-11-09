دنيا باطما... الوسام الثاني

حصلت النجمة المغربية دنيا باطما على الوسام الملكي الثاني بمرتبة ضابط، من قبل الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء، وهو ما شكل مفاجأة جميلة لجمهورها وعائلتها، إذ نشرت شقيقتها ابتسام باطما صورة لدنيا أثناء التوشيح الملكي على إنستغرام، إضافة إلى فيديو يخلد لحظة التوشيح.



وكتبت شقيقة باطما "الله الله الله عليك يا دنيا صلاة ع النبي، الله ينصر سيدنا تستاهلي ثاني وسام، أحلى رد على أعداء النجاح مبروك يا بطماوييين أحلى مفاااااجاة".



وفي نفس السياق، كانت الفنانة المغربية نجمة برنامج "اراب أيدول" دنيا باطما، قد أطلقت أغنية "المغرب مغربنا" إحتفالاً بالمسيرة الخضراء من كلمات محمد الإدريسي، وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع محمد شرابي.



باطما، سجلت أغنية "المغرب مغربنا" خصيصاً لهذه المناسبة، كما اختارت تصوير الفيديو الكليب في عدد من المدن المغربية ومن ضمنهم الصحراء، مرتدية اللباس التقليدي ومبرزة العادات والتقاليد المغربية، واعتبرتها هدية للعاهل المغربي محمد السادس وإلى الجماهير المغربية.



يذكر أن دنيا باطما تعتبر من الفنانين المغاربة الذين تألقوا في مشوارهم الفني بطريقة سريعة أبانت عن ذكاء وحرفية في التعامل واختيار التوقيت المناسب والكلمات المنتقاة ببراعة ومعرفة أذواق معجبيها جعلها تصعد سلم النجاح بخفة ورشاقة.