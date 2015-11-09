النجمة ويتني بورت تدخل القفص الذهبي

تزوجت الممثلة ومصممة الأزياء الأمريكية Whitney Port يوم السبت من خطيبها Tim Rosenman، بعد علاقة حب دامت عامين.

وكشفت صحيفة daily mail البريطانية أن Rosenman و Port أقاما حفل الزفاف في Palm Spering في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت Whitney البالغة من العمر 30 عاماً لصحيفة Us weekly إنها حصلت على زفاف الأحلام، مع فتى أحلامها الذي لطالما تمنت العيش معه، واضافت: "أخيراً لن أقول خطيبي بعد اليوم".

تألقت Port خلال الزفاف بفستان عصري من تصميم دار Ashi Couture للأزياء.